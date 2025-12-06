Nei giorni scorsi a Richmond, in Nuova Zelanda, un cucciolo di foca ha fatto irruzione in uno dei locali più popolari della città, lo Sprig + Fern The Meadows, solitamente molto affollato. Quando è entrato, l’animale ha sorpreso un po’ tutti i presenti, mentre le telecamere di sicurezza riprendevano la corsa del cucciolo tra i tavoli.

Cucciolo di foca nel locale

Dopo questo curioso incontro, la proprietaria del locale ha deciso di diffondere i filmati online, dove sono diventati immediatamente virali. All’inizio, come da lei raccontato, pensava si trattasse di un cane. Poco dopo, però, si è resa conto della vera identità del piccolo “intruso”, che ha girovagato indisturbato per il locale. Il cucciolo di foca è stato poi messo in salvo dal personale del bar fino all’arrivo delle guardie forestali.