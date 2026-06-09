Una delicata operazione di recupero della fauna selvatica a Rancho Sahuarita, in Arizona (USA), si è trasformata in una scena inaspettata e quasi surreale. Un orso rimasto bloccato su un albero è stato sedato e fatto scendere con l’aiuto di un gruppo di soccorritori, ma qualcosa è andato storto durante la discesa.

Le immagini diffuse dalla polizia locale mostrano sei persone impegnate a sostenere un grande telo teso sotto l’albero per attutire la caduta dell’animale. Tuttavia, il peso dell’orso si è rivelato superiore alle previsioni e il telo improvvisato non è riuscito a reggere l’impatto.

L’orso è quindi caduto a terra sfondando la protezione e, nell’impatto, ha fatto perdere l’equilibrio a uno dei soccorritori, che è finito accidentalmente sopra l’animale. Nonostante la scena rocambolesca, l’intervento si è concluso senza conseguenze gravi, trasformando un’operazione di salvataggio in un episodio tanto rischioso quanto insolito.