Erano molte le persone accorse per l’inaugurazione del temporary store “I burger di Cicciogamer89” a Roma, in zona Ostiense. L’evento prometteva ai partecipanti un panino omaggio e l’incontro con lo youtuber Mirko Alessandrini (questo il nome all’anagrafe), ma l’attesa per molti è stata lunga e vana, tra caos e burger finiti presto. Per l’occasione non è stato organizzato nessun servizio d’ordine e quindi c’è stato un po’ il caos: in molti saltavano la fila per avere l’ambito panino.

“Non siamo di Roma, per accompagnare qui mio figlio abbiamo percorso centinaia di chilometri, siamo stati in coda al freddo per ore cercando di arginare i soliti furbetti salta-fila, e alla fine non siamo neanche riusciti a mangiare il suo panino, figuriamoci a conoscerlo!”, ha raccontato un papà durante l’inaugurazione. Chi comunque è riuscito ad assaggiare il panino, non si è lamentato, anzi, lo ha trovato molto buono.

Le scuse di Cicciogamer89

Lo youtuber nel pomeriggio ha ammesso gli errori organizzativi: “Ragazzotti e ragazzotte buongiorno! Stiamo capendo come risolvere i tanti problemi che ci sono stati, cercheremo di migliorare. Grazie mille a tutti quelli che hanno avuto pazienza. Ci sarebbe da parlare di tantissime cose, ma comunque secondo me sono più quelle positive che negative. Devo cercare di rendervi sempre felicissimi e non scontenti. Quindi probabilmente per i prossimi temporary store metteremo il numero chiuso o ci inventeremo una soluzione. Siete stati incredibili, il vostro affetto è impagabile”. (QUI un video dell’evento).