Prende a sassate la porta della chiesa: il video diventato virale sui social

E’ diventato popolare sui social un video che mostra un uomo colpire più volte con un oggetto – sembra un grosso sasso – la porta di una chiesa di piazza San Carlo a Torino. Il filmato, di una ventina di secondi, compare sulla pagina Instagram ”Welcome Favelas’‘. E’ stato girato in pieno giorno (non è chiaro quando anche se sicuramente il periodo è estivo). Le persone presenti in piazza, fra cui molti giovani, osservano la scena senza intervenire. La chiesa presa di mira dall’uomo, il quale è visibilmente in stato di alterazione, è quella dedicata a Santa Cristina, sul lato sinistro della piazza (al fianco, separata da un tratto di strada pedonale, c’è la ”gemella” intitolata a San Carlo). Qui il video.