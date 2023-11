Un tuffo in un lago ghiacciato e il video è subito virale. La protagonista, sprezzante del pericolo e incurante del freddo, è una giovane che ha scelto di essere ripresa mentre, in perizoma, prendeva la rincorsa per lanciarsi in un lago ghiacciato.

Ragazza si tuffa nel lago ghiacciato, ma finisce male

Il filmato mostra la ragazza mentre si spoglia e sfida la natura tuffandosi, ma l’atterraggio non è come aveva previsto. La caduta è imbarazzate e la caviglia è dolorante.