In albergo turco che si trova ad Antalya è scoppiata una rissa tra alcuni giocatori di una squadra russa e quelli di una società ucraina. Le due squadre erano entrambe in ritiro al Royal Seginus Hotel. I calciatori dell’FC Shinnik, squadra di Yaroslavl in Russia, avrebbero cominciato a rivolgere insulti ai giocatori del Mijak FC, una squadra ucraina.

Quello che è accaduto è descritto dalle due squadre in modo diametricalmente opposto. Su Facebook, la compagine ucraina scrive che tutto sarebbe nato per via del comportamento vergognoso dei giocatori di calcio russi verso una dipendente dell’hotel. I russi, dal canto loro, hanno respinto le accuse. Secondo la loro versione, i giocatori della squadra del Mijak avrebbero cercato di costringere i calciatori del Shinnik a cantare l’inno ucraino.

Un calciatore russo sarebbe stato aggredito in ascensore. E la rissa sarebbe poi proseguita all’interno della squadra russa: bersaglio sarebbero stati. questa volta. i calciatori russi che avevano provato a fare da pacieri. Alla fine è dovuta intervenire la Polizia.

Prima di partire per Antalya, la squadra ucraina aveva chiesto agli organizzatori di non alloggiare nello stesso albergo a causa della presenza della squadra russa. ma ciò non è bastato per evitare che le due squadre dei paesi in guerra si trovassero nella stessa struttura.