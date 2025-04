Romano Prodi ha litigato di nuovo con una giornalista. Dopo l’episodio della tirata di capelli a Lavina Orefici di Rete 4, il Professore ci è ricascato. Inseguito da Rebecca Pecori, una giornalista del programma “Lo stato delle cose” condotto su Rai Tre da Massimo Giletti, Prodi ha reagito fulminandola con lo sguardo e avvicinandosi a lei. La Pecori stava chiedendo conto all’ex premier proprio di quanto accaduto con la Orefici. Solo l’intervento dell’agente di scorta ha evitato una reazione ben più scomposta.

#Prodi repetita iuvant. Dopo la tirata di capelli alla giornalista di Rete4 altra reazione improvvisa contro una giornalista di Rai3.#lostatodellecose pic.twitter.com/9tJDtmsCYp — UbaldoLorenzo (@UbaldoLorenzo) March 31, 2025

La lite con il barista a Bologna

La trasmissione condotta da Giletti ha dedicato molto spazio alle reazioni del fondatore de l’Ulivo mostrando anche un’altra lite avvenuta due anni fa a Bologna. La lite che ha visto come protagonista un barista l’ha raccontata anche Il Giornale che ha direttamente intervistato il diretto interessato: “Ero alla cassa quando ho visto Prodi che entrava accompagnato dalla moglie Flavia che qualche mese dopo è mancata. Il blitz risale a due anni fa o poco più: certo, io non ho mai votato per lui. E così quando è arrivato davanti a me gli ho detto ‘In che Europa ci hai lasciato, Romano?'”.

Il barista ha raccontato che si sarebbe aspettato una lezione sull’Europa. Il Professore ha invece reagito voltandosi “con una stizza incredibile, poi ha alzato il braccio come per mandarmi platealmente a quel paese. Però si è trattenuto, forse perché vicino a lui c’era la moglie”. Prodi infine è uscito dal bar e ha detto al barista “stro**o”. L’uomo alla cassa del bar ha raccontato che ha reagito rispondendo all’ex premier “per le rime”.