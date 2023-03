Salvini e Meloni cantano La canzone di Marinella di De Andrè VIDEO

Matteo Salvini e Giorgia Meloni cantano insieme La canzone di Marinella di Fabrizio De Andrè. Un duetto che fa effetto considerano la distanza, siderale, tra i due politici e il cantautore.

Ma andiamo con ordine. La Meloni, insieme a Silvio Berlusconi, ha partecipato alla festa a sorpresa per i 50 anni di Matteo Salvini. Durante la festa il duetto. A pubblicare il video il giornalista Nicola Porro.

Salvini e Meloni cantano La canzone di Marinella di De Andrè. Le polemiche

“Ieri è stata una giornata molto dolorosa per tutti noi, abbiamo sepolto alcune bare, anche una bambina. Devo dire che sono rimasto molto colpito dalle immagini che ho visto sia della conferenza stampa del governo, sia del karaoke di Salvini e Meloni, che non hanno voluto incontrare i familiari né portare omaggio alle bare, ma hanno trovato il tempo per festeggiare i 50 anni del ministro Salvini”, ha invece detto Matteo Lepore, sindaco di Bologna, la città dove si è celebrato il funerale per alcune delle vittime del naufragio di Cutro. “Ho ancora bisogno di qualche giorno – ha aggiunto Lepore – per capire quali sono le parole più adatte per commentare una scena di questo tipo”.

Su Twitter la capogruppo dei Dem alla Camera, Debora Serracchiani, per commentare la scena, ha citato i versi finali di una poesia di Eugenio Montale, ‘Non chiederci la parola che squadri da ogni lato’: “Codesto solo oggi possiamo dirti, ciò che non siamo, ciò che non vogliamo”.