Durante il dibattito alla Camera sugli ordini del giorno collegati al piano casa, si è acceso un duro confronto tra i deputati di Futuro Nazionale e le forze del centrosinistra. Al centro delle polemiche sono finite le dichiarazioni del deputato Rossano Sasso, che ha criticato le politiche abitative sostenute dalla sinistra e ha contestato anche alcune posizioni del centrodestra.

Le parole pronunciate in Aula hanno provocato immediate reazioni dai banchi dell’opposizione. Diversi parlamentari del centrosinistra hanno accusato Futuro Nazionale di utilizzare toni discriminatori e divisivi. Tra gli interventi più duri quello di Gianni Cuperlo, che ha definito gli interventi del partito come espressione di un approccio razzista e offensivo nei confronti dell’istituzione parlamentare.

“Come è possibil che FdI abbia detto no al ‘prima gli italiani’ ma ‘prima ad Abdul’? – ha attaccato il deputato di Futuro Nazionale, Rossano Sasso –. Nelle nostre case popolari, sui citofoni, non abbiamo più Giuseppe, non abbiamo più Maria, non abbiamo più Francesco. Abbiamo Omar, abbiamo Mohamed, abbiamo Abdul. E questo, cari colleghi della sinistra, a noi di Futuro nazionale non va giù”.

La tensione è proseguita anche il giorno successivo, quando il deputato Federico Fornaro ha criticato nuovamente le dichiarazioni di Sasso, sostenendo che fosse stato superato un limite nel confronto politico. Il parlamentare di Futuro Nazionale, però, ha respinto le accuse, rivendicando il diritto di esprimere le proprie opinioni e accusando a sua volta gli avversari di discriminare gli italiani nelle politiche di assegnazione delle case popolari: “Allo stesso modo – ha contrattaccato – potrei dire che loro sono razzisti contro gli italiani, se vogliono mettere sempre ai primi posti gli stranieri. Fatevene una ragione, abbiamo diritto di parola”.