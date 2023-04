Sciatore cade nel crepaccio che si apre improvvisamente sotto ai suoi piedi. Quanto accaduto viene ripreso in soggettiva grazie ad una telecamera che lo sciatore ha con sé.

Sciatore cade nel crepaccio che si apre sotto ai piedi: la telecamera riprende tutto

Il filmato mostra il momento drammatico. Il crepaccio si è aperto improvvisamente sotto di lui mentre sta sciando sulle Alpi. L’uomo, uno sciatore esperto che non ha voluto rivelare la sua identità, stava percorrendo una pista sulla montagna di Meije, in Francia. Fortunatamente tutto è finito per il meglio. L’uomo è stato tirato su dai suoi amici con una corda e un’imbracatura.

Il video è diventato virale. Come accaduto già in Italia anche in Francia si è aperto ora un dibattito sulla fragilità della neve in questo periodo ed anche dei pericoli nascosti nei fuoripista.

Cos’è un crepaccio

Con crepaccio si indica in genere una fenditura profonda e di grandi dimensioni. Come in questo caso, spesso possono essere pericolosi per gli alpinisti. Spesso sono infatti nascosti da un sottile e precario strato nevoso (il cosiddetto “ponte di neve”).