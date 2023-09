“Sei come Superga, perché sei uno schianto”: la strofa del cantante di X Factor VIDEO

“Tu che sei stupenda. Anzi, tu sei Superga, perché sei uno schianto”. E’ la strofa usata da Enrico Polloni, che ha partecipato alla prima puntata di X Factor. Nel brano in cui descrive la fine della relazione con la sua ex ragazza, il giovane cantante originario del Lago di Garda ha creato un gioco di parole con la tragedia di Superga, l’incidente aereo del 4 maggio 1949 in cui perse la vita tutta la squadra del Grande Torino: 31 morti, nessun sopravvissuto.

“Sei stupenda come Superga…”, il testo della canzone di Enrico Pollini a X Factor fa discutere

La strofa shock non è andata in onda nella trasmissione di Sky, ma è finita su YouTube facendo, ovviamente, esplodere la polemica. Il brano in questione si intitola 70 cammelli e, spiega Polloni sul palco di X Factor, prende spunto da un sito internet che tramuta il valore di una persona in cammelli. Per descrivere la fine della storia che lo legava alla sua ex fidanzata, il giovane cantante ha deciso di “dare un prezzo” anche a lei. La sua performance però non ha convinto i giudici il ragazzo è stato eliminato.