Il poliziotto fiorentino Domenico Cecconi, da oltre 25 anni in strada con la divisa blu, ha trasformato la sua esperienza in musica rap con il brano “Servi dello Stato”, presentato dal SIULP Firenze. Il progetto, nato quasi per gioco, racconta il coraggio e la dedizione quotidiana dei poliziotti, cercando di avvicinare i giovani e superare diffidenze verso le forze dell’ordine. Cecconi spiega: “Io sto qua per difendere, né per comandare né per offendere”, sottolineando l’orgoglio di servire il cittadino.