Un video apparso sul web mostra il momento in cui le unità d’attacco rapido della Marina dei Guardiani della Rivoluzione Islamica, ovvero i Pasdaran, accerchiano una petroliera in transito nello Stretto di Hormuz. Questa zona rappresenta l’unico collegamento tra il Golfo Persico e l’Oceano Indiano: da qui passa circa il 20% del traffico mondiale di greggio. “Attualmente, lo Stretto di Hormuz è sotto il controllo totale della Marina della Repubblica Islamica”, ha affermato Mohammad Akbarzadeh, un alto funzionario delle forze navali dell’Irgc, come riportato dall’agenzia di stampa Fars. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato nella giornata di ieri che la Marina statunitense potrebbe scortare le petroliere, “se necessario”, attraverso lo Stretto.