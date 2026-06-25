La deputata italo-venezuelana Mariela Magallanes ha pubblicato su Instagram un video che documenta i momenti di paura vissuti a Caracas durante il terremoto di magnitudo 7,1 che ha colpito il Venezuela. Le immagini, girate nel quartiere di Altamira, mostrano detriti sull’asfalto, persone in fuga dagli edifici e cittadini sotto shock mentre cercano riparo. “Venezuela, terremoto nel mio Paese”, scrive Magallanes nel post che, nel giro di poche ore, è stato condiviso e rilanciato da numerosi utenti sui social.