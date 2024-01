Tetris, un 13enne per la prima volta ha finito il gioco. Ecco cosa succede VIDEO

Per la prima volta sul nostro disgraziato pianeta Terra qualcuno ha finito… Tetris. Finalmente. Protagonista dell’impresa un ragazzo, un tredicenne dell’Oklahoma, che si chiama Willis Gibson. Il tredicenne dopo più o meno 38 minuti di gioco è arrivato al livello 157 mandando il videogioco in crash.

Si tratta della prima volta, da quando Tetris fu rilasciato nel 1989, che qualcuno riesce a finire il gioco. Il tredicenne ha pubblicato sul suo canale YouTube il video della partita.

Gibson, racconta, gioca a Tetris da quando aveva 11 anni. E in due anni è quindi riuscito a fare quel che molti ragazzi hanno provato a fare per anni se non decenni. Complimenti quindi a Willis.