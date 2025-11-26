A Houston, in Texas, un tornado si abbattuto su una zona residenziale poco fuori il centro città, interessando in particolare il quartiere di Memorial Northwest. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, si sono registrate vittime o feriti.

Le immagini dal drone

Le immagini riprese da un drone, il cui video è stato girato e poi pubblicato su Facebook da un poliziotto della contea, mostrano gli effetti del passaggio del tornado, che ha danneggiato oltre 100 abitazioni e provocato la caduta di numerosi alberi. Mentre nella zona permane l’allerta tornado, oltre a quella per il rischio di temporali particolarmente violenti, le squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro nel quartiere più colpito per rimuovere detriti e verificare lo stato degli edifici danneggiati.