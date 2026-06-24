I residenti della zona di Mauriceville, in Texas, stati invitati a restare in casa dopo il ribaltamento di un camion che ha liberato circa 2 milioni di api sulla carreggiata. Il mezzo, un autoarticolato, si è capovolto domenica nei pressi dell’incrocio tra Colony Drive e la FM 1130, secondo i servizi di emergenza della contea di Orange.

Il camion trasportava circa 50.000 libbre di api e l’autista è rimasto illeso, ma l’area si è rapidamente riempita di insetti fuggiti.