La città di Budapest, e in particolare le strade intorno a Piazza Kossuth Lajos, dove si trova il Parlamento ungherese, è stata invasa da migliaia di ungheresi per i festeggiamenti del risultato elettorale: Péter Magyar ha vinto in Ungheria estromettendo Viktor Orbán dal potere dopo 16 anni, nelle elezioni segnate da un’affluenza record che ha sfiorato l’80%. “Abbiamo liberato l’Ungheria, insieme abbiamo sostituito il regime di Orbán, insieme ci siamo ripresi la nostra patria”, ha dichiarato Magyar. “Non vogliamo appartenere alla Russia, vogliamo far parte dell’Unione Europea”, ha dichiarato uno dei manifestanti durante i festeggiamenti.