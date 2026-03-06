Dan Scavino, collaboratore di lunga data di Donald Trump, ha pubblicato sui social un video che mostra un gruppo di pastori evangelici accanto al presidente degli Stati Uniti nello Studio Ovale. Nello specifico, nel video si vedono alcuni pastori che posano le mani su Trump durante un momento di preghiera, invocando protezione e guida per il presidente e per gli Stati Uniti.

Durante la preghiera, il predicatore evangelista Greg Laurie si è rivolto a Dio pronunciando queste parole: “Siamo onorati di essere qui oggi alla vostra presenza, per sollevare le braccia del nostro presidente. Preghiamo affinché la tua benedizione e il tuo favore continuino a riposare su di lui. Preghiamo affinché la saggezza del cielo inondi il suo cuore, la sua mente e, Signore, lo guidi in questi tempi difficili che stiamo affrontando oggi. Prego per la tua grazia e la tua protezione su di lui. Prego per la tua grazia e protezione per le nostre truppe e tutti i nostri uomini e donne che prestano servizio nelle nostre forze armate. E padre, ti preghiamo solo di continuare a dare al nostro presidente la forza di cui ha bisogno per guidare la nostra grande nazione. Mentre torniamo a essere una nazione, sotto Dio, indivisibile, con libertà e giustizia per tutti. Preghiamo affinché la tua benedizione celeste sia su di lui, nel nome di Gesù”.