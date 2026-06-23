I tifosi della Norvegia stanno attirando l’attenzione ai Mondiali di calcio grazie a un originale festeggiamento che è già diventato virale sui social network. Si tratta della cosiddetta norwegian viking row, la “vogata vichinga norvegese”, una coreografia collettiva che richiama le antiche tradizioni dei popoli nordici.

Il rito consiste nel sedersi a terra e simulare il movimento dei rematori di una nave vichinga, seguendo il ritmo scandito da un tamburo e accompagnando ogni gesto con il caratteristico grido “uh!”. Le immagini dei tifosi impegnati nella spettacolare esibizione hanno fatto il giro del web e sono state riprese in diverse città che ospitano il torneo.

La “vogata vichinga” è stata vista non solo sugli spalti degli stadi, ma anche in luoghi simbolici come le scale mobili di Boston e Times Square a New York, poco prima della sfida tra Norvegia e Senegal. L’entusiasmo dei sostenitori è stato tale che, al termine della partita, anche alcuni giocatori della nazionale norvegese hanno deciso di unirsi al coro e imitare il celebre festeggiamento insieme ai propri tifosi.