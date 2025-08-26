Il britannico Ben Turner, 26 anni, alfiere della corazzata Ineos, ha vinto in volata la quarta tappa della Vuelta; primo sul traguardo francese di Voiron, l’ultima tappa un po’ italiana essendo partita da Susa. Gaudu nuova maglia rossa per somma di piazzamenti, secondo Vingegaard con lo stesso tempo, terzo Ciccone (+8”), quarto Bernal (+14”), quinto Pidcock (+16”). Commovente l’abbraccio di Turner in lacrime al polacco Kwiatkowski , 35 anni, perfetto “pesce pilota” che lo ha magistralmente guidato alla vittoria.

ULTIMA TAPPA ITALIANA DELLA VUELTA

Quarta e ultima frazione piemontese della corsa spagnola, da Susa a Voiron (Francia) di 206,7 chilometri. Si e’ chiusa la tre giorni italiana della Vuelta di Spagna, la Carovana ha attraversato le salite come Monginevro e Lautaret. Quasi 3.000 i metri di dislivello, tutti concentrati nei primi 76 km. E’ stata la tappa più lunga della corsa. Tre GPM impegnativi. Nell’ordine: Exiles (5,6 km al 5,6%), la storica salita del Monginevro (8,3 km al 6,1%) e dopo Briancon, i corridori hanno affrontato l’ascesa di 2.059 metri del Col du Lautaret 13,8 km al 4,3%). Quindi la lunga discesa (130 km) verso il traguardo di Voiron. Ne è uscita la tappa che ci si aspettava con il nuovo Vingegaard a tenere (possibilmente) tutto sotto controllo. Ma ha ceduto la maglia rossa.

GARA CON TRE GPM

Partenza alle 11.43, primo GPM vinto dallo spagnolo Nicolau, sul Monginevro scollina per primo il belga Vervaeke, cinque in fuga poi resta solo al comando Fernandez . Assorbito presto anche lui. Mads Pedersen vince lo sprint internedio di Novarey (quinto Ciccone). A 30 km dal traguardo va in fuga il francese Armirail, il gruppo lo tiene sotto controllo,lo lascia sfogare e lo riprende dopo una ventina di minuti. Ultimi 20 km, gruppo compatto, le squadre si preparano per il tratto finale. L’arrivo è in leggera salita. Gli ultimi 5 km sono carichi di tensione. Un improvviso rallentamento provoca la caduta di diversi corridori (Bennet ha le conseguenze maggiori). Velocità altissima, tanti ostacoli. Volata conclusiva. Ben Turner brucia tutti gli uomini-jet e centra la sua terza vittoria della carriera.

ORDINE DI ARRIVO

1. Ben Turner, 2 Philipsen, 3. Planckaert, 4. Vernon, 5. Biermans, 6. Pedersen, 7. Christen, 8. Aular, 9. Silva, 10. Nicolò Buratti.