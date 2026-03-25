Omicidio di Catherine “Katty” Skerl a Roma resta un mistero dopo oltre 40 anni; nuovi documenti e appelli riaccendono le indagini.

Catherine Skerl, conosciuta come Katty, aveva 17 anni quando scomparve il 21 gennaio 1984 a Roma. La giovane stava andando a una festa, ma non vi arrivò mai. Il giorno seguente il suo corpo fu ritrovato in un vigneto a Grottaferrata, comune situato non lontano dalla Capitale. La vicenda scosse l’opinione pubblica dell’epoca e rimane uno dei casi di cronaca più enigmatici degli anni ’80. La giovane età di Katty e la violenza del delitto hanno alimentato negli anni interrogativi e ipotesi mai chiarite.

Collegamenti con altri casi storici

La vicinanza temporale e anagrafica di Katty Skerl con le scomparse di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, avvenute l’anno precedente, ha spinto alcuni a ipotizzare un collegamento tra i tre casi. A rafforzare questa tesi, un plico recapitato a un’amica di Emanuela e alla sorella di Mirella conteneva riferimenti criptici a “due belle more” e al martirio di Sant’Agnese “con biondi capelli nella vigna”, possibili allusioni alle tre giovani. Alcuni esperti, tra cui il fotografo Marco Fassoni Accetti, hanno discusso di questi collegamenti, pur riconoscendo possibili depistaggi deliberati.

Nuovi sviluppi e appelli recenti

Nonostante siano passati oltre quarant’anni, il caso di Katty Skerl non è chiuso. Lo scorso anno, la cugina della giovane ha rilanciato l’attenzione mediatica, pubblicando sui social le foto di sette persone e chiedendo a chi avesse informazioni di contattarla in privato. Questo appello ha riportato la vicenda sotto i riflettori e ha fatto emergere nuovi documenti che potrebbero fornire piste investigative, riaccendendo la speranza di fare luce su uno dei misteri più oscuri della cronaca romana.