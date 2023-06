Al Pacino e De Niro genitori da record, papà a 80 anni e più (ma Abramo li batte ancora tutti). Papà senza tempo. Genitori da record.

Hollywood annuncia la sfida dei mostri sacri: De Niro e Al Pacino di nuovo padri. Robert a 79 anni, Alfredo a 83. Due vite da Oscar, entrami Italo-americani. Domanda: la giovinezza si è spostata? La vecchiaia è una opinione? Sennò il trucco dov’è?

VEGLIARDI INDOMITI

Lo sanno tutti. De Niro e Al Pacino sono due grandi amici in eterna competizione. Ma scendere in una gara di emulazione sul terreno della “riproduzione ad oltranza “ non era francamente prevedibile. Eppure è successo. Robert è diventato papà per la settima volta ma non si conoscono i “dettagli”, tipo chi è la madre, è maschio o femmina. La stampa americana ha indagato e fatto un nome: Tiffany Chen, esperta di arti marziali.

Al Pacino non è ancora papà ma lo sarà presto. Lo ha riferito “ E News “ citando il portavoce dell’attore. La madre è Noor Alfallah, 29 anni, all’ottavo mese di gravidanza. Per Pacino si tratta del quarto figlio. I due si frequentano dall’aprile del 2022. Alfallah è stata anche coinvolta sentimentalmente con Mike Jagger fino al 2018. Successivamente è stata vista con Clint Eastwood ma ha negato qualsiasi relazione. L’attore di Scarface è attualmente il padre più vecchio di Hollywood.

Il noto sito di gossip statunitense TMZ ha aggiunto:”Noor è nata in Kuwait il 2 dicembre 1993 da madre statunitense e padre Kuwaitiano “. Page Six ha precisato che “ I due si frequentavano già dai primi mesi 2020”. Allo stesso sito di gossip una fonte vicina alla coppia ha dichiarato:” Per lo più lei esce con uomini molto ricchi e più grandi di lei. Sta con Al da un po’ di tempo e vanno molto d’accordo. La differenza di età non sembra essere un problema, anche se lui è più anziano di suo padre”.

GENITORI DA RECORD

De Niro e Al Pacino non sono i primi ne’ saranno gli ultimi a generare in tarda età. Sono tanti quelli che ignorano il vecchio adagio lombardo che dice: zucche e meloni alle loro stagioni. Due nomi che all’epoca hanno fatto discutere molto sono stati Charlie Chaplin che a 73 anni (1962) ha avuto l’undicesimo figlio e Richard Gere che ha avuto il suo terzogenito nel 2020, in pieno lockdown, all’età di 70 anni, da Alejandra Silva di 36 anni più giovane. E non va dimenticata la paternità a 68 anni del pittore spagnolo Pablo Picasso.

Impietosi i social con De Niro e Al Pacino. De Niro, 2 matrimoni e 6 figli, è stato paragonato nientemeno che al comico di colore, il californiano Nick Cannon , 42 anni, che ha 7 figli da 7 fidanzate diverse e regola la propria vita sessuale – dice – con chi lo chiama per prima. Ma il Guinness Mondiale spetta a un contadino indiano: Ramjeet Raghav che nel 2012, a 96 anni, diventò il babbo più anziano del mondo battendo addirittura il suo stesso precedente record: un figlio a 94, dalla moglie cinquantenne.

Che dire? Nessun scandalo,per carità, anche se festeggiare il secolo quando il figlio entra nel diciottesimo anno di età suona un po’ sinistro . O no?