Robert De Niro è diventato padre per la settima volta a 79 anni. Annunciando il nome della figlia appena nata, Gia Virginia, e condividendo la prima foto, ha confermato che la madre è Tiffany Chen, di 45 anni.

Robert De Niro, considerato tra i migliori attori della storia del cinema, nonché regista e produttore, è diventato papà a 79 anni della sua settima figlia.

L’attore ha dichiarato nel corso di un’intervista telefonica rilasciata alla conduttrice di CBS Mornings Gayle King che la bambina avuta dalla sua compagna Tiffany Chen è nata il 6 aprile scorso, pesa oltre 3 chili e mezzo e si chiama Gia Virginia Chen-De Niro.

Una bambina frutto dell’amore e fortemente voluta. Sebbene la notizia di questa nascita abbia sorpreso i fan dell’attore, De Niro ha sottolineato come il desiderio di diventare nuovamente padre abbia portato lui e la sua fidanzata Tiffany Chen, istruttrice di arti marziali, a “programmare” la gravidanza.

L’attore del Padrino, di Toro scatenato e di Taxi Driver ha altri sei figli avuti dalle precedenti mogli e fidanzate, dalla più grande Drena di 51 anni ai gemelli Aaron e Julian di 27 anni.

Grande felicità per l’attore è stata espressa da Sebastian Maniscalco e Kim Cattrall, co-protagonisti di “About My Father”, che ricordano come Robert sia una persona affabile che ama passare molto tempo con la sua famiglia e di come Tiffany, donna bellissima, sia molto dolce e riservata.

Si pensa che Tiffany e Robert si siano conosciuti nel 2015 quando hanno lavorato insieme al film The Intern nel quale Tiffany aveva avuto un piccolo ruolo come istruttrice di Tai Chi. Anni dopo sono stati avvistati insieme in diverse occasioni come nel 2021 in una vacanza nel sud della Francia e a New York al Philbrook Museum of Art di Tulsa.

Alcune foto apparse sui social media erano state poi cancellate probabilmente perché all’epoca l’attore era impegnato in un’aspra battaglia di divorzio con l’ormai ex moglie Grace Hightower.