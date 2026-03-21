Martedì scorso, al Parco Sempione di Milano, una bambina di 8 anni originaria dello Sri Lanka stava festeggiando il compleanno con compagni di scuola, genitori e nonni. La famiglia aveva sistemato tre tavolini portatili vicino all’ingresso di via Canonica e aveva appeso uno striscione d’auguri e dei palloncini ai pini. Durante la merenda, mentre si preparava la torta, è arrivata una pattuglia delle Guardie Ecologiche Volontarie (Gev) che ha contestato la violazione del regolamento dei parchi pubblici, vietando l’uso di tavoli e festoni. Il padre della bambina ha ricevuto una multa di 80 euro.

“Ci hanno apostrofato subito in tono accusatorio, dicendo: “Cosa state facendo? Non è permesso, dovete togliere immediatamente i tavoli e i festoni” — racconta un genitore —. Abbiamo obiettato che era il momento della torta, dieci minuti e avremmo portato via tutto”. La pattuglia è rimasta ferma sulla decisione, costringendo i presenti a pagare la contravvenzione.

La reazione dei genitori

I genitori presenti hanno espresso disappunto per l’approccio delle Gev: “Siamo rimasti amareggiati per il modo di fare sgarbato e aggressivo. Sono stati a vigilare anche mentre tagliavamo la torta”. Alcuni hanno sottolineato che feste simili si svolgono da anni senza problemi e che un cartello e pochi palloncini non danneggiano gli alberi. La decisione di pagare la multa è stata presa subito, ma non senza raccogliere solidarietà tra le famiglie.

“Il regolamento c’è e va rispettato, ma qui si tratta di un po’ di buon senso — commenta un altro genitore —. Il Comune dovrebbe incentivare l’utilizzo dei parchi da parte di bambini e famiglie”.

La posizione delle autorità

Dal Comune spiegano che il regolamento consente le feste dei bambini nei giardini pubblici, ma con alcune prescrizioni precise. “Dal report stilato dalle Gev emerge che ai presenti è stato chiesto il rispetto del regolamento e quindi di togliere tavoli, striscioni e la pentolaccia appesi agli alberi, con la possibilità di proseguire usando i plaid stesi a terra — spiegano da Palazzo Marino —. Nessuno ha risposto alla richiesta”. Da qui la decisione di elevare la multa.