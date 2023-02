Seychellois l’enigmatica razza di gatto che incontra Siam e Persia

Il gatto Seychellois è una razza di gatto originaria delle isole Seychelles, situata nell’Oceano Indiano. La sua storia inizia nel 1990, quando una coppia di gatti randagi di colore bianco e nero, conosciuti come “Luna” e “Pierre”, furono notati da un allevatore di gatti britannico che stava visitando le isole.

Il loro aspetto particolarmente attraente attirò subito l’attenzione dell’allevatore, che decise di portarli con sé in Inghilterra per iniziare un programma di allevamento per creare una nuova razza di gatti. Il Seychellois venne ufficialmente riconosciuto come razza nel 2001, e oggi è diventato molto popolare in tutto il mondo.

Quanto costa un gatto Seychellois

Il prezzo di un Seychellois varia a seconda della qualità e della provenienza. In media, un cucciolo di Seychellois può costare da 400 a 1000 euro.