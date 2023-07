Ravenna, è caccia al pirata della strada: è coinvolto nell’incidente dove è morto un motociclista 62enne

Il comando della polizia locale di Ravenna sta svolgendo indagini per l’incidente avvenuto verso le 18.20 di ieri in viale Europa di fronte al distributore ‘Tap’ nel quale un motociclista è deceduto – il 62enne Francesco Di Como residente nella frazione ravennate di San Bartolo – schiantandosi frontalmente contro un suv.

Ravenna, cosa si sa dell’incidente

Nell’incidente – fa sapere la Municipale – è coinvolta pure una vettura modello Bmw station wagon di colore grigio la quale ha creato turbativa al motociclo effettuando una manovra di svolta a sinistra per accedere al distributore.

Sono ora al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza e la polizia locale si sta muovendo per individuare il veicolo e il suo conducente descritto come maschio, di corporatura robusta carnagione chiara, che parla italiano e che indossava un pantaloncino tipo bermuda, ciabatte infradito e cappellino tipo da baseball. La pena per tale reato prevede la reclusione da 2 a 7 anni; inoltre la fuga e l’omissione di soccorso prevedono pure l’arresto: evitabile, come ulteriori più gravi conseguenze, qualora l’uomo si presentasse spontaneamente.