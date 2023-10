Macellaio transgender che ha rapito e abusato sessualmente di una bambina dopo averla attirata nella sua auto e poi in un orribile calvario di 27 ore è stato condannato a 20 anni di carcere.

Andrew Miller è stato condannato alla pena complessiva di 28 anni, di cui 20 da trascorrere dietro le sbarre e altri otto da scontare in licenza sotto sorveglianza nella comunità.. Dopo la sentenza, è stato condotto fuori dal tribunale a capo chino.

Miller è stato rinchiuso in un carcere maschile in seguito alla controversia sulla detenzione dello stupratore transgender Isla Bryson, che a febbraio è stato rinchiuso in un carcere femminile.

Era vestito da donna quando ha attirato l’alunna della scuola elementare – che non lo conosceva – nella sua auto mentre tornava a casa e poi l’ha intrappolata nella sua casa negli Scottish Borders.

Il trans ha 53 anni e si fa chiamare Amy George, ha sottoposto la bambina a ripetute aggressioni prima che lei riuscisse a fuggire dopo aver chiamato la polizia dal telefono fisso mentre il predatore dormiva.

Il giudice ha definito il calvario “il peggior incubo di ogni genitore”, chiedendo al pedofilo: “Una ragazza sarebbe entrata volentieri nella tua auto se ti fossi presentato come un uomo?”.

Miller, che è in fase di transizione ed era proprietario di una macelleria, si è dichiarato colpevole delle accuse di rapimento, violenza sessuale, visione di materiale pornografico in presenza di un bambino e possesso di 242 immagini indecenti di bambini.

L’Alta Corte di Edimburgo dove Miller si è presentato come un maschio, lo ha condannato a 20 anni di carcere.

Il giudice Lord Arthurson ha descritto i reati di Miller come “crimini abominevoli” della massima “devianza e depravazione” che erano “la realizzazione del peggior incubo di ogni genitore”.

Ha detto che la “modalità del rapimento è una caratteristica significativamente aggravante” dei crimini, che hanno coinvolto una “componente sostanziale di pianificazione”, e ha aggiunto: “Mi riferisco alla sua presentazione femminile.

Una ragazza sarebbe entrata volentieri nella sua auto se lei si fosse presentato come uomo?”.

Il giudice ha detto che la vittima ha dato una “dimostrazione di notevole coraggio” quando è riuscita a chiamare la polizia per porre fine al suo calvario.

Tuttavia, il giudice ha detto a Miller che dopo il suo arresto “il suo obiettivo principale nel considerare l’impatto di questo reato è stato se stesso” e che “è sembrato persino attribuire la responsabilità del suo reato alla sua vittima”.

Il giudice ha anche detto che Miller ha parlato “in dettaglio di voler limitare l’impatto del suo reato alla più ampia comunità trans”.

La corte aveva già sentito come l’uomo avesse avvicinato la bambina nel febbraio di quest’anno, poco prima delle 18, per offrirle un passaggio.

Ma invece di portarla a casa, Miller l’ha portata nella sua casa nei Borders, dove ha gettato il suo telefono cellulare. Poi l’ha aggredita sessualmente nella sua camera da letto nel corso delle 27 ore successive.

Miller era vestito da donna e ha costretto la vittima a guardare materiale pornografico.

Aveva portato la bambina nel suo covo, che ora giace vuoto e coperto di detriti, muschio ed edera, a bordo della sua Jaguar coupé, che aveva parcheggiato accanto a una Range Rover Sport.

La bambina è stata rinchiusa in un sinistro nascondiglio a cui si poteva accedere solo attraverso un armadio della camera da letto.

L’imputato ha dichiarato alla bambina che intendeva tenerla per una settimana, ma in un’altra occasione le ha detto che non l’avrebbe lasciata andare via perché era la sua “nuova famiglia””.

Durante la seconda sera del rapimento, la bambina rovesciò un bicchiere d’acqua per vedere se avrebbe svegliato Miller, che si era addormentato nel letto accanto a lei.

Quando lui non si è mosso, la bambina ha tentato di lasciare la proprietà, ma ha trovato la porta chiusa a chiave.

Poi ha trovato il telefono fisso e ha chiamato la polizia, dicendo di essere stata toccata in modo inappropriato.

Lord Arthurson ha affermato che Miller ha “persino tentato di attribuire la responsabilità” alla sua vittima e durante l’arresto ha alluso al fatto che la bambina fosse “sessualmente attiva”.

Al momento dell’arresto, Miller indossava un reggiseno, biancheria intima femminile, collant e un seno di silicone – l’altro si era staccato durante la lotta. Miller ha poi dichiarato agli investigatori di non aver rapito la ragazza e che è stato “tutto un errore”.

Ha affermato di essersi fermato per offrirle un passaggio perché “stava congelando”. Ha detto di averla messa a letto con lui perché “era una cosa materna”.

Dopo l’arresto, sono stati sequestrati tre computer portatili nella sua proprietà e sono state trovate 242 immagini indecenti di bambini. La sua cronologia internet ha rivelato ricerche di contenuti simili.

L’avvocato Lorraine Glancy, ha dichiarato: “È noto che l’accusato si identifica come una donna transgender di nome Amy George e riferisce di essere in fase di transizione per diventare una donna.

Al momento dell’arresto si è presentato come Amy. Tuttavia, prima dell’interrogatorio, ha confermato di volersi rivolgere a lui come Andrew Miller, usando il pronome “lui” per semplicità”.