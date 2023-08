Mondiali di basket a Manila: l’Italia di Pozzecco debutta battendo l’Angola 81-6.

Buona la prima. L’Italia ha debuttato ai Mondiali di basket a Manila (Filippine) con una vittoria sofferta sull’Angola: 81-67 grazie ai 19 punti di Fontecchio, ai 18 di Tonut e alle giocate nell’ultimo periodo di Ricci. Domenica la sfida alla Repubblica Domicana, decima nel ranking della FIBA, in diretta su Sky e in streaming su Now .

BASKET MONDIALE ESORDIO POSITIVO MA NON FACILE

Dopo 7 vittorie su 7 nelle partite amichevoli prima del Mondiale, gli azzurri di Pozzecco si sono calati nel girone A consapevoli che le sette partite per ottenere il pass per gli ottavi (1-3 settembre) non saranno una passeggiata . E il match con l’Angola – il primo dei 7 – lo ha confermato. Le Antilopi Nere hanno addirittura avuto un avvio favorevole portandosi a +7 con una insospettata abilità unita alla proverbiale fisicità.

C’è voluta una tripla di Spissu per attivare la rimonta. Poi Fontecchio è salito in cattedra e l’Italbasket è andata all’intervallo sui 43-40. L’Angola è riuscita a pareggiare (54-54) sfruttando gli errori azzurri. Il terzo quarto ha portato sollievo: 61-57 per l’Italia. Finale col ritorno in campo di Fontecchio e Melli, serie di tiri liberi, infiliamo il massimo vantaggio (67-79).

Il match spigoloso (e a lungo in equilibrio) finisce in gloria 81-67 con questi significativi parziali: 23-17, 43-40, 61-57. Da rimarcare il gran finale del jolly Ricci che ha spento l’euforia africana con 5 punti in pochi minuti e soprattutto con la tripla del +8 (72-64) a 4’ dalla fine. Un vittoria con qualche campanello d’allarme.

IL TABELLINO DELL’ITALIA AL MONDIALE

Fontecchio 19,Tonut 18, Ricci 12,Datome 4, Melli 7, Pajola 4, Polonara 7, Procida 2, Severini 3, Spagnolo, Spissu 5. N.e.Diouf. All. Pozzecco. Spettatori alla Philippine A

FONTECCHIO, TOP SCORER DEL MATCH MONDIALE

Con 19 punti Simone Fontecchio, 27 anni, originario di Pescara è stato il miglior realizzatore della partita. Fontecchio è l’unico giocatore della Nazionale italiana impegnato in NBA. Nell’estate del 2022 ha firmato un biennale con gli Utah Jazz di Salt Lake City. Giova nel ruolo di ala piccola (2,01 m. di altezza). Ha debuttato in Nazionale nel 2014, infilando 39 presenze (l’ultima con l’Angola) e realizzando ben 574 punti;; record personale: due volte 26 punti.