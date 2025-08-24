Perché Macron è tanto furioso da far chiamare l’ ambasciatore italiano per una greve ma irrilevante battuta di Salvini? Sembra di essere tornati ai tempi del Rr Sole quando Luigi.XIV costrinse il doge di Genova a rendergli omaggio a Versailles (ottenendo peraltro una celebre battuta di grande orgoglio: la cosa più bella che vedo nel castello, sono io qui, mi chi).

Ma Emanuel Macron non è il Re Sole e la battuta di Salvini non è tale da scatenare una guerra.

Allora, cosa c’è dietro basta leggere i giornali francesi si capisce.

La spiegazione la da lo stesso Macron in una intervista al settimanale Paris Match: qualcuno in America ha insinuato che sua moglie Brigitte sia un trans.

Il “qualcuno” all’origine della fake news è la blogger e influencer di estrema destra Candace Owens, che le ha dato risonanza globale attraverso una serie di video intitolati “Becoming Brigitte” (diventando Brigitte).

La moglie di Macron sarebbe Jean Michel

l giornale Ouest France ricostruisce bene la vicenda.

Owens sostiene che Brigitte Macron, nata Trogneux, non sia mai esistita, ma che suo fratello, Jean-Michel, abbia assunto questa identità dopo aver cambiato genere. La bufala è riemersa regolarmente in Francia sui social media sin dalla prima elezione di Emmanuel Macron nel 2017 ed è stata diffusa da movimenti che uniscono teorici della cospirazione, scettici del Covid e sostenitori dell’estrema destra. Negli ultimi mesi, questa teoria ha guadagnato terreno anche all’estero, in particolare negli Stati Uniti, dopo che la blogger e influencer di estrema destra Candace Owens le ha dato risonanza globale attraverso una serie di video intitolati “Becoming Brigitte”.

Tanto che la coppia presidenziale ha intentato una causa per diffamazione a fine luglio, chiedendo un risarcimento danni “esemplare”. “La questione è diventata così diffusa negli Stati Uniti che abbiamo dovuto reagire”, ha spiegato Emmanuel Macron a Paris Match.

First Lady di Francia e madre di famiglia

Stiamo parlando dello stato civile della First Lady di Francia, moglie, madre, nonna. Non è libertà di parola voler impedire il ripristino della verità”, ha aggiunto.

In Francia c’è anche chi si domanda se Macron e la moglie non rischino un effettobomerang e che la loro iniziativa giudiziaria invece di soffocare la notizia non le dia una maggiore notorietà.

In Francia, due donne che hanno ampiamente diffuso questa fake news sono state condannate nel settembre 2024 a pagare diverse migliaia di euro di danni a Brigitte Macron e Jean-Michel Trogneux. Tuttavia, il 10 luglio sono stati assolti in appello. La First Lady e suo fratello hanno deciso di ricorrere in Cassazione contro questa decisione.