Ha picchiato la moglie davanti ai figli. Per questo un 48enne di Due Carrare (Padova) è stato arrestato dai carabinieri. I militari sono intervenuti su segnalazione della centrale operativa di Abano Terme, raggiungendo l’ospedale di Schiavonia, dove poco prima era giunta una donna con i figli minori, che aveva riferito al personale medico di aver subito violenze fisiche da parte del marito, temendo di tornare a casa.

La violenze fisiche subite dal almeno 5-6 anni

La donna ha raccontato che la sera prima il marito l’aveva aggredita fisicamente, colpendola con schiaffi e pugni e tirandole una bottiglia d’acqua sulla nuca. Inoltre la vittima ha aggiunto di subire abitualmente le violenze fisiche e umiliazioni da almeno 5-6 anni, spesso in presenza dei figli minori, soprattutto quando il marito abusava di alcol. Gli investigatori si sono poi recati nella casa familiare della vittima ed hanno arrestato il 48enne che, su disposizione della Procura della Repubblica di Padova è stato associato alla Casa Circondariale di Padova. Nel corso dell’udienza di convalida, il Giudice ha convalidato l’arresto e applicato a carico dell’uomo la misura dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla parte offesa e ai luoghi dalla stessa frequentati. Disponendo, altresì, l’applicazione del braccialetto elettronico.