Durante l’ultimo minuto del match valido per la Seria A belga tra Genk-Royale e Union Saint-Gilloise, dalla panchina della squadra in trasferta hanno tirato un pallone in campo con lo scopo di fermare l’azione di attacco dei padroni di casa che in quei secondi cercavano il pareggio. L’arbitro ha dovuto fermare l’azione e ha espulso un componente della panchina dell’Union.

Malgrado il gesto anti sportivo, la squadra ospite ha comunque vinto il match.