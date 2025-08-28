Capolavoro Jasmine agli US Open. Nella notte italiana l’azzurra Paolini ha battuto in due set la 17enne statunitense Iva Jovic con un doppio 6-3 ed è volata al terzo turno degli Us Open di New York.

Risultato netto ma la partita è stata una battaglia . Jasmine ha salvato 9 palle break su 11. Primo set indirizzato dal break in apertura, sul primo turno di servizio di Jovic. Nel aecondo set entrambe hanno avuto tante difficoltà alla battuta, ma Jasmine è riuscita a chiudere al quinto match point dopo un game fiume in risposta.

Paolini tornerà in campo venerdì contro la ceca Marketa Vondrousova che ha battuto in due set la n.32 del Seeding McCartley Kessler. Il match e’ stato più equilibrato di quanto dica il risultato finale ma, alla fine, la maggiore esperienza della azzurra ha avuto la meglio sulla giovane avversaria. va detto che la statunitense Jovic aveva affrontato Jasmine una sola volta e la tennista toscana si era imposta in 3 set agli Indians Wells. Curiosità: il famoso fotografo Ray Gubilo ha fatto uno scatto a Jasmine destinato a diventare iconico.

L’azzurra inquadrata nel logo della racchetta. L’immagine ha fatto rapidamente il giro del web. Il momento immortalato e’ di una precisione straordinaria: la racchetta Ioyonex di Paolini, con il suo caratteristico logo a forma di Y si allinea perfettamente al volto della giocatrice creando una sorta di maschera in cui gli occhi, il naso e la bocca di Jasmine si incastrano alla perfezione negli spazi vuoti tra le corde e il telaio. Un gioco di luci ed ombre che ha trasformato un semplice scatto in un’opera d’arte. Jasmine ha commentato lo scatto:” È la foto dell’anno”. Poi Jasmine ha personalmente ringraziato e salutato il fotografo dopo la sua vittoria.

ESAME DA SLAM PER SINNER

Dopo l’esordio soft Jannik sfida stasera l’australiano Alex Popyrin, 26 anni, figlio di genitori russi emigrati dopo il crollo dell’Unione Sovietica. Alexei,professionista dal 2017, ha nel suo palmares 3 titoli ATP. Si profila una sfida vera per l’alta qualità di Popyrin. Il match e’ previsto in serata non prima delle 19,30. I Bookmakers propendono, senza riserve, per la vittoria di Jannik.

GLI ALTRI AZZURRI AGLI US OPEN

Con Arnaldi e Sonego ko, la pattuglia azzurra a New York si è assottigliata. Nella notte Alcaraz ha asfaltato Mattia Bellucci: 6-1,6-0,6-3. Carlitos gli ha lasciato solo 4 game. Ora al terzo turno se la vedrà con Luciano Darderi. Alcaraz e’ in gran spolvero: Bellucci e’ stato eliminato in 58’. E’ stata la partita più rapida di sempre in questo evento. In giornata scenderanno in campo anche Cobolli e Musetti.