“È necessario aumentare la pressione sulla Russia. Considerando la situazione sul campo di battaglia, non vediamo che la Russia voglia fermarsi. Il problema è che, quando guardiamo all’industria militare russa, vediamo che stanno aumentando la loro produzione. E, secondo le nostre stime, vogliono continuare questa guerra. Dobbiamo riconoscere che vogliono una grande guerra, si stanno preparando per essere in grado, nel 2029 o 2030 – in quel periodo – di iniziare una guerra così grande. Sul continente europeo. Consideriamo questo una vera grande sfida”. Questo l’allarme lanciato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un’intervista a Bloomberg tv rilanciata sui social. “Credo che dobbiamo pensare a come fermarli ora in Ucraina. Ma anche fare tutto il possibile per ridurre le loro capacità. Non dare loro i soldi che possono ancora ottenere dalle risorse energetiche. E non fornire loro armi”.