Pensione e pensionati nel mirino, Inps vuol tagliare a chi è più longevo, Tito Boeri (presidente di nomina Renzi) mirava alle pensioni più alte: così muoiono prima, diceva, l’odio e l’invidia uniscono destra e sinistra, i fascisti sono comunisti in camicia nera. (da Cronaca Oggi).

…i fascisti sono comunisti vestiti di nero, ecco un altro esempio della spinta della demagogia e dell’invidia Affitti turistici, il governo accelera la stretta nonostante le proteste. Con tre appartamenti si diventa imprenditori

Un po’ di numeri. Siamo 59 milioni (cui aggiungere qualche milione di residenti ma non cittadini e clandestini), nel 2022 sono morti 713499 di noi, pari a 1.955 al giorno; nel 2011 ne morirono 608575, pari a 1667 al giorno, quindi 287 morti in più al giorno. I numeri li ho presi dal sito Istat, di cui mi fido poco perché fa troppa politica e che forse io non sono capace di usare.

Con questi numeri ci dobbiamo confrontare quando ci emozioniamo per uno o cento morti o infettati dal covid. Pensando però sempre: la statistica mi consola, ma se fossi io uno di quei pochi?