Romagna alluvionata. Circola un’ode troppo bella per non condividerla. Un grazie a chi l’ha pensata e scritta. Non si poteva non farla girare!

“L’ Emilia Romagna è quel pezzo di terra voluto da Dio per permettere agli uomini di costruire la Ferrari. Gli Emiliani-Romagnoli sono così.

Devono fare una macchina? Loro ti fanno una Ferrari, una Maserati e una Lamborghini.

Devono fare una moto? Loro costruiscono una Ducati.

Devono fare un formaggio? Loro si inventano il Parmigiano Reggiano.

Devono fare due spaghetti? Loro mettono in piedi la Barilla.

Devono farti un caffè? Loro ti fanno la Saeco.

Devono trovare qualcuno che scriva canzonette? Loro ti fanno nascere gente come Dalla, Morandi, Vasco, Liga, Zucchero, Laura Pausini, Cremonini e tanti altri…

Devono farti una siringa? Loro ti tirano su un’azienda biomedicale.

Devono fare 4 piastrelle? Loro se ne escono con delle maioliche.

Sono come i giapponesi, non si fermano, non si stancano, e se devono fare una cosa, a loro piace farla bene e bella, ed utile a tutti..

Ci saranno pietre da raccogliere dopo un terremoto? Loro alla fine faranno cattedrali.”

FORZA BOLOGNA

FORZA ROMAGNA

FORZA EMILIA ROMAGNA

NOI POSSIAMO CADERE MA CI ALZEREMO PIÙ FORTI DI PRIMA

NOI NON MOLLIAMO MAI

Per precisione, la Regione Emilia-Romagna è una forzatura della storia. Emilia e Romagna sono terre etnicamente, storicamente, politicamente distinte. D’altra parte l’Italia non è fatta di regioni ma di province. Fu un calcolo politico opportunistico che le fece inserire nella Costituzione del 1948. E fu una scemenza di Berlusconi e Draghi avere abolito le province, affidando il ruolo di killer al reggiano Graziano Delrio: il risultato è stato un disastro.

Conferma Wikipedia:

“L’Emilia-Romagna è composta dall’unione delle parti comprese entro il territorio regionale di due regioni storiche con caratteristiche linguistiche, geografiche e storico-culturali distinte”.

Ma di fronte al dolore e alla sofferenza, scatta una solidarietà tutta italiana che trova riscontro nella immane tragedia che colpì il Polesine, in Veneto, 70 anni fa. Anche allora protagonista fu il Po, il grande fiume mai abbastanza adorato e curato e accarezzato. Incuria che ogni tanti anni presenta il conto.