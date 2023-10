Sinistra: il fatto stesso che ci si interroghi su cosa significhi e cosa debba essere è un chiaro indice della confusione mentale da quelle parti. Mi esprimo subito. Essere di sinistra per me vuol dire mettere le classi inferiori di crescere migliorare occupare le posizioni occupate dalle classi dominanti. L’analisi marxista è valida sempre (altra cosa è stata la diagnosi, altra ancora la previsione…). Così è stato, così sarà. Da che mondo fu mondo, fino al tempo della rivoluzione industriale, gli esseri umani si sono divisi in due categorie. La massa dei poveracci, con le sue suddivisioni fra campagna e città, fra mercanti artigiani e poveri poveri da una parte; i nobili e i pochi ricchi dall’altra. Questi ultimi discendevano, nelle varie fasi della storia, da quegli invasori che si erano presentati al vostro campo o gregge dicendo: da oggi io sono il tuo nuovo padrone. Erano pochi ma ben armati e sapevano come farsi obbedire. Giulio Cesare conquistò la Francia con poche migliaia di uomini. Così è stato per migliaia di anni. La rivoluzione industriale ha sconvolto le regole. I vecchi padroni e i loro figli non bastavano più per governare il sistema. Vi risparmio la storia recente perché credo la conosciate abbastanza. Mi limito a sottolineare alcuni dettagli. Nuove classi dirigenti si sono formate sostituendo la vecchia aristocrazia. Ogni paese ha seguito un suo percorso ma anche nel paese più classista e più razzista del mondo, la Gran Bretagna i vecchi padroni hanno dovuto allargare le maglie. Oggi hanno un primo ministro indiano, un sindaco di Londra pachistano, in Scozia, al posto di Maria Stuarda e del suo confidente italiano ora c’è un palestinese. Proprio dall’Inghilterra è partita la metamorfosi di Tony Blair che ha voltato le spalle a Keynes e ha virato il socialismo in una forma di liberalismo, tagliando il cordone ombelicale col sindacato di cui era emanazione. Il successo del Labour di Keir Starmer in un paio di elezioni locali conferma che la sinistra vince al centro, senza terrorizzare i borghesi sul futuro delle loro piccole proprietà (il precedente leader, Jeremy Corbin minacciava le case di milioni di famiglie non proletarie). Importata in Italia, la rivoluzione blairiana ha fatto sì che il vecchio Pci mutasse in Ds e Pd. Come in un film dell’orrore, i comunisti hanno assunto le sembianze dei socialisti, mantenendo il vizietto omicida, sterminandoi socialisti senza assumerne le ispirazioni. Anche da noi il cordone ombelicale col sindacato si è spezzato, capovolgendo il rapporto con Elly Schlein al punto che si parla di opa della Cgil sul Pd).

Al termine del processo, numeri e proporzioni fra le classi sociali oggi sono molto diversi dal passato ma alla fine la vecchia divisione è tornata a imporsi: da una parte la massa dall’altra le elites.