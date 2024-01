5 film sulla forza delle donne, da vedere e rivedere

Il cinema non è solo intrattenimento, ma un potente veicolo di narrazione e riflessione sulla società. Esaminiamo il panorama e scopriamo 5 film che non solo celebrano le donne, ma offrono una prospettiva fresca e autentica, dimostrando che cambiare lo sguardo è essenziale per costruire un cinema equo. Dall’epica avventura di “Thelma e Louise” alla brillantezza di “Joy,” queste pellicole meritano un posto nella tua lista “da vedere”.

Il divario di genere nel cinema

Nonostante i progressi, il mondo del cinema continua ad essere segnato da un divario di genere significativo. Secondo il rapporto annuale dell’Osservatorio per la Parità di Genere del Ministero della Cultura, solo il 23% delle sceneggiature è firmato da donne, mentre nel montaggio e nella produzione si attesta al 27%. Le donne sono ancora sottorappresentate nei ruoli chiave come la fotografia (10-16%), mettendo in luce la necessità di un cambiamento strutturale.

Inoltre, la disparità si riflette anche nei compensi, con le donne che guadagnano mediamente meno dei loro colleghi maschi. Questa disparità economica si manifesta soprattutto nei ruoli apicali, alimentando un circolo vizioso che ostacola il progresso femminile dietro e davanti alla macchina da presa.

5 Film da guardare e riguardare

“The Help” (2011)

Ambientato negli anni ’60, “The Help” è un toccante ritratto delle donne afroamericane che lavorano come domestiche, interpretate da un cast stellare tra cui Viola Davis ed Emma Stone. Il film affronta il razzismo sistematico, mostrando il coraggio delle donne che si uniscono per condividere le loro storie. Un’opera che celebra la forza e la resilienza delle donne di colore.

“Thelma e Louise” (1991)

Questo classico senza tempo, diretto da Ridley Scott, segue le avventure di Thelma e Louise, interpretate rispettivamente da Geena Davis e Susan Sarandon. La storia racconta la loro fuga da una vita oppressiva, sfidando stereotipi e abbracciando la libertà. Un film che ha reso omaggio all’amicizia e alla ribellione femminile, lasciando un’impronta indelebile nella storia cinematografica.

“Il diritto di contare” (2016)

Basato su eventi reali, questo film racconta la storia delle donne afroamericane che hanno contribuito in modo cruciale ai successi della NASA durante l’era spaziale. Interpretato da Taraji P. Henson, Octavia Spencer, e Janelle Monáe, il film mette in luce l’intelligenza e la determinazione delle donne nel campo scientifico. Una narrazione che sfida le barriere di genere e riconosce il valore delle menti femminili brillanti.

“Joy” (2015)

Diretto da David O. Russell, “Joy” è basato sulla vita di Joy Mangano, inventrice di successo e imprenditrice americana. Jennifer Lawrence interpreta magistralmente il ruolo di Joy, raccontando la storia di una donna che supera le avversità per realizzare i suoi sogni. Il film è un inno alla determinazione femminile e all’abilità di trasformare le sfide in opportunità.

“C’è ancora domani” (2023)

Una recente aggiunta alla lista, “C’è Ancora Domani,” diretto e interpretato da Paola Cortellesi, sfida i limiti imposti alle donne nel cinema. Paola non solo dà vita al personaggio principale ma si siede anche dietro la macchina da presa, dimostrando che le donne possono eccellere in entrambi i ruoli. Una storia coinvolgente che celebra la versatilità e la forza delle donne nel cinema contemporaneo.

Questi film non sono solo spettacolari opere cinematografiche, ma testimoniano la diversità e la potenza delle storie femminili. Guardarli è un modo per celebrare la forza, l’intelligenza e la determinazione delle donne, sia davanti che dietro la macchina da presa. Il cinema al femminile è un viaggio affascinante che ci insegna a guardare il mondo da prospettive nuove e ispiratrici. Aggiungi questi capolavori alla tua lista “da vedere” e immergiti in un mondo di narrazioni femminili indimenticabili.