Tom Hanks ha 67 anni ma nel suo nuovo film, Here (Qui), in uscita negli Usa in novembre, apparirà ventenne grazie a un processo della AI, intelligenza artificiale, detto de-aging, ringiovanimento.

Stesso trattamento viene riservato alla coprotagonista, Robin Wright, che di anni ne ha 58 e fu al fianco di Hanks nel film che lo rese famoso, Forrest Gump.

Regista e lo stesso di Forrest Gump, Robert Zemeckis, sceneggiatore Eric Roth. È adattato dall’omonima graphic novel di Richard McGuire e attraversa la storia di un pezzo di terra, visto da un unico punto di vista nel corso di molte migliaia di anni.

La maggior parte, però, riguarda i decenni in cui l’area faceva parte di una casa americana di proprietà di una coppia interpretata da Hanks e Robin Wright.

TOM HANKS NEL FUTURO E NEL PASSATO

Il nuovo filmè ambientato in un lontano futuro, in un lontano passato e in ogni periodo di tempo intermedio, scrive Nicholas Barber, critico cinematografico di Bbc.com, è il ringiovanimento digitale che ha permesso a Hanks e Wright di interpretare i personaggi dall’adolescenza in su.

Ciò che è semplicemente degno di nota, scrive Barber, è che Hanks, che ora ha 67 anni, viene mostrato come magro e dal viso fresco, con una folta chioma riccia, proprio come lo era quando era in Splash and Bachelor Party (1984) tanti anni fa.

E se Zemeckis riesce a ottenere quell’effetto in Here, quanto tempo può passare prima che tale invecchiamento diventi così comune come l’uso di tinture per capelli e trucco per eliminare qualche anno dall’età apparente di un attore? chiedi a Nicholas Barber.

Zemeckis è sempre stato affascinato dal modo in cui le persone e i luoghi cambiano nel corso dei decenni: basti pensare allo stesso Forrest Gump e alla sua trilogia Ritorno al futuro.

GLI EFFETTI DELLA INNOVAZIONE DIGITALE

È stato a lungo affascinato anche dall’innovazione digitale, che rappresenta i raccapriccianti manichini animati, creati utilizzando attori reali e tecnologia motion capture, in The Polar Express (2004), Beowulf (2007), A Christmas Carol (2009) e il profondamente strano Benvenuti a Marwen (2018).

Per quanto riguarda Hanks, sembra rilassato nel poter interpretare personaggi giovanili fino alla sua morte – e anche oltre.

Hanks ha detto: non c’è fine a ciò che questi inganni computerizzati potrebbero fare. “Ora chiunque può ricreare se stesso a qualsiasi età attraverso l’intelligenza artificiale o la tecnologia deep-fake. Domani potrei essere investito da un autobus e basta, ma le performance possono continuare all’infinito. Al di fuori della comprensione dell’intelligenza artificiale e del profondo -falso, non ci sarà niente che ti dica che non sono io e io solo.”

È inquietante, osserva Nicholas Barber, pensare che, a lungo termine, le vere superstar potrebbero essere sostituite dai loro doppelganger IA, e che, a breve termine, il ringiovanimento potrebbe consentire ai veterani della generazione di Hanks di continuare a ricoprire ruoli che dovrebbero, per diritto, essere affidato ad attori emergenti.

Ma potrebbe succedere facilmente: il de-ageing è passato dall’essere una novità derisa a un utile strumento cinematografico in meno di 20 anni.

La tecnologia è stata utilizzata con parsimonia per anni in fantasie di fantascienza come Il curioso caso di Benjamin Button (2008) e Tron: Legacy (2010). Poi, nel 2019, è diventata una componente chiave di diversi film importanti.

RISULTATI CONTRASTANTI

I risultati contrastanti finora. Samuel L Jackson è stato ringiovanito in Captain Marvel per interpretare il Nick Fury degli anni ’90; numerosi attori hanno ricevuto lo stesso trattamento in Avengers: Endgame; Will Smith era un assassino che combatteva il suo clone più giovane in Gemini Man di Ang Lee; e, in modo controverso, Martin Scorsese ha utilizzato quella che ha definito “ringiovanimento” su Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci in The Irishman.

Ma lo spettacolo di ringiovanimento più famoso finora è stato Indiana Jones e il quadrante del destino dell’anno scorso, diretto da James Mangold, che aveva un lungo flashback sulla lotta tra Indy e i nazisti nel 1944.

Proprio come le ambientazioni e le acrobazie computerizzate sono diventate la norma, probabilmente presto lo saranno anche gli attori invecchiati.