Gesù, gli articoli a cura di Sergio Carli sulle sue parole sono a questi link.

Oggi è Natale, la nascita di Gesù, storia e fede dietro le narrazioni dei Vangeli

Gesu nasce, in principio era il Verbo e il Verbo era Dio

Gesù e la vedova: due monetine valgono un tesoro e un posto in paradiso

Gesù disse: Io sono il buon pastore, che dà la vita per le sue pecorelle

Gesù disse “questo è il mio corpo” e prese il pane come Melchisedec e come lui per migliaia di anni

Gesù disse: pregate sempre e comunque, che il Padreterno ci dia retta non è scontato come accadde allo stesso Gesù

Gesù disse: “Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date”: nei Vangeli e Didaché l’eco del libro più antico

Gesù disse: “Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date”: quel che abbiamo avuto non è merito nostro

Gesù disse: “La vita non dipende da ciò che uno possiede, ama il prossimo tuo, metti la lampada sopra il moggio”

Gesù disse: Estote parati, la morte vi aspetta, domani è il giorno dei morti, ma la morte è in agguato ogni secondo

Gesù disse: “Chiedete e pregate”, ma la risposta è a discrezione del Padreterno

Gesù disse: ecco il peccato e esaltò il ruolo delle donne che la Chiesa non ammette

Gesù disse: Chiedete e vi sarà dato, ma anche lui incontrò i limiti della preghiera

Gesù disse: non accumulate tesori in terra ma in cielo, vanità vanitatum, vanità delle vanità: tutto è vanità

Gesù disse: Non il cibo ci renda impuri ma i propositi di male: avidità, inganno, invidia, calunnia, superbia

Gesù disse: Io sono il pane, la mia carne è vero cibo, altro che la pagnotta quotidiana del Padre Nostro ufficiale

Gesù disse: “Se uno viene a me e non odia suo padre non può essere mio discepolo” o piuttosto “abbandona”?

Gesù disse: perdona non sette volte, ma fino a settanta volte sette

Gesù disse: “Uomini di poca fede”, l’acqua era in tempesta ma lui dormiva sulla barca

Gesù disse: “Non sarà quello che entrerà nella vostra bocca a sporcarvi, ma quello che dalla vostra bocca uscirà”

Gesù disse: “Date a Cesare quel che è di Cesare, a Dio quel che è di Dio”, stabilì la separazione Stato-Chiesa

Gesù disse: Chiunque dice al proprio fratello Stupido o Pazzo sarà destinato al fuoco della Geènna

Gesù disse: “Ama il tuo prossimo come te stesso”, il punto più alto del suo insegnamento in Marco e Paolo

Gesù disse: “Se uno vuole essere il primo, sia l’ultimo di tutti e il servitore di tutti”

Gesù disse: “Lasciate che i bambini vengano a me, sinite parvulos venire ad me”

Gesù disse: Non sono venuto per chiamare i giusti, ma i peccatori; pubblicani e prostitute avanti nel regno di Dio

Gesù mette in guardia i ricchi e i presuntuosi, Abramo non ci potrà far niente quando sarete all’inferno

Gesù credeva nell’aldilà? a leggere i vari Vangeli il quadro è complesso

Gesù e le donne, due mila anni fa era più avanti di tutti noi: “ogni donna entrerà nel Regno dei Cieli”

Gesù disse: “Perché guardi la pagliuzza nell’occhio del tuo fratello” (Vangeli di Q, Luca, Matteo e Tommaso)

Gesù disse: nella parabola dei talenti l’essenza della nostra ragione di vita.

Gesù è risorto, dalla cena in Emmaus al dito di san Tommaso lettura avvincente dopo 2 mila anni

Gesù pregò ma non fu ascoltato, preghiera e disegno imperscrutabile della Provvidenza che accomuna le fedi

Gesù disse: pensate a Ninive, la città più bella del mondo non c’è più, un monito per tutti noi

Gesù prese il pane e il calice col vino, così con Marco e Paolo nacque l’Eucarestia

Le parole di Gesù “Ama il prossimo tuo come te stesso” antica legge ebraica, perdonare? 70 volte 7

Padre nostro pregano 2,5 miliardi di cristiani, antica preghiera ebraica

Gesù diceva: amerai il tuo prossimo come te stesso, Paolo conferma

È quel che esce dall’uomo a renderlo impuro, non quello che mangia: avidità, inganno, invidia, calunnia, superbia

Nessuno è profeta nella sua patria, Nemo profeta in patria: invito a emigrare, non di Salvini o Schlein ma di Gesù

Gesù diceva: Beati i poveri, beati voi che avete fame, sarete saziati, beati voi che ora piangete, sarete consolati

Gesù disse: gli ultimi saranno i primi i primi saranno gli ultimi, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date

Così parlava Gesù: Non accumulate tesori sulla terra, guardate gli uccelli e i gigli neanche Salomone vestiva così

Gesù comincia l’anno ammonendo: Non giudicate, per non essere giudicati; attenti alla pagliuzza e alla trave

Gesù disse: Ama il prossimo tuo come te stesso, se uno ti percuote una guancia, tu porgigli anche l’altra

Gesù disse: i capi devono servire non farsi servire, quando fai l’elemosina non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra

Gesù disse cammello o fune? un dubbio vecchio 2 mila anni, il buon senso è per la fune ma anche il cammello tiene

Gesù figlio dello Spirito Santo o di Antipatro figlio di Erode? Vangeli vs moderni nel giorno della Immacolata

La scritta nel muro, mano annuncia tragedia, Daniele predisse interpretò la fine di Babilonia e si salvò dai leoni

Gesù ordinò: Vendete ciò che avete e datelo in elemosina, Giobbe sospira: Il Signore ha dato, il Signore ha tolto

Gesù e il libero arbitrio, una parabola chiude il dibattito sul free will, noi siamo fatti così ma decidiamo di testa nostra

Contro l’ipocrisia umana: fai l’elemosina? non sappia la sinistra ciò che fa la destra, preghi? chiudi la porta

Ama il tuo prossimo, perdona 70 volte 7, porgi l’altra guancia. Gesù sovversivo e i nuovi comandamenti, valgono anche oggi duemila anni dopo, ma chi li osserva?

Santi e Morti, due giorni di cupa festività, Estote parati: ecco come Gesù anticipava la fine del mondo

Gesù risponde: come saremo alla resurrezione? come angeli nei cieli, né mogli né mariti, sono uguali ad angeli

La rivoluzione di Gesù, i nuovi comandamenti: chiedete e vi sarà dato, quanto volete che vi facciano voi fatelo

Gesù parlava così, nel Vangelo, le sue parole più belle: una raccolta, delle frasi che colpiscono ancora nel 2023