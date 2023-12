I film e le serie tv del momento su Netflix e Prime Video: da Elf Me a Unica

Elf Me (Foto Ansa)

I cataloghi di Prime Video e Netflix sono tra i più vasti del panorama cinematografico e televisivo e offrono al pubblico una grande varietà di scelta. Vediamo quali sono i titoli del momento sulle due piattaforme, i film e le serie tv più viste e quelle appena aggiunte.

Prosegue il successo su Netflix del docufilm Unica, dedicato alla figuara di Ilary Blasi. Sulla piattaforma stanno riscuotendo successo anche la sesta stagione di The Crown e la serie tv Suburræterna, ispirata al romanzo Suburra. Su Prime Video, invece, ottiama risposta del pubblico per il film di natale con Lillo, Elf Me, tra i più visti sulla piattaforma.

Netflix, i film e le serie tv del momento

Unica (Docufilm 2023) con Ilary Blasi.

(Docufilm 2023) con Ilary Blasi. I peggiori giorni (Film 2023, commedia) di Massimiliano Bruno ed Edoardo Leo, con Anna Foglietta, Fabrizio Bentivoglio, Rocco Papaleo e Giovanni Storti.

(Film 2023, commedia) di Massimiliano Bruno ed Edoardo Leo, con Anna Foglietta, Fabrizio Bentivoglio, Rocco Papaleo e Giovanni Storti. American Assassin (Film 2017, Azione/Thriller) di Michael Cuesta, con Dylan O’Brien e Michael Keaton.

(Film 2017, Azione/Thriller) di Michael Cuesta, con Dylan O’Brien e Michael Keaton. La tavola di Natale (Film 2023, Commedia).

(Film 2023, Commedia). Una famiglia quasi normale (Serie tv 2023, Drammatico).

(Serie tv 2023, Drammatico). Suburræterna (Serie tv 2023, Drammatico/Azione) con Giacomo Ferrara, Filippo Nigro e Carlotta Antonelli.

(Serie tv 2023, Drammatico/Azione) con Giacomo Ferrara, Filippo Nigro e Carlotta Antonelli. The Crown (Sesta stagione, Drammatico) di Peter Morgan, con Imelda Staunton, Jonathan Pryce ed Elizabeth Debicki.

(Sesta stagione, Drammatico) di Peter Morgan, con Imelda Staunton, Jonathan Pryce ed Elizabeth Debicki. Il codice del crimine (Serie tv 2023, Azione/Thriller).

Prime Video, film e serie tv del momento