I film e le serie tv del momento su Netflix e Prime Video: da Fubar a Citadel

I cataloghi di Prime Video e Netlix sono tra i più vasti del panorama cinematografico e televisivo e offrono al pubblico una grande varietà di scelta. Vediamo quali sono i titoli del momento sulle due piattaforme, i film e le serie tv più viste e quelle appena aggiunte.

Su Netflix è disponibile da pochi giorni Fubar, che segna l’esordio di Arnold Schwarzenegger in una serie televisiva. La serie è già nella top ten dei titoli Netflix. Sulla paittaforma sta ottendendo un buon successo anche il film tedesco di guerra Blood & Gold. Su Prime Video Citadel è ancora una delle serie più viste, così come The Ferragnez.

Netflix, i film e le serie tv del momento

Blood & Gold (Film 2023, Guerra/Drammatico).

(Film 2023, Guerra/Drammatico). Tin & Tina (Film 2023, Thriller/Horror) di Rubin Stein.

(Film 2023, Thriller/Horror) di Rubin Stein. The Mother (Film 2023, Drammatico/Azione) di Niki Caro, con Jennifer Lopez.

(Film 2023, Drammatico/Azione) di Niki Caro, con Jennifer Lopez. Shazam! (Film 2019, Azione) di David F. Sandberg, con Zachary Levi e Mark Strong.

(Film 2019, Azione) di David F. Sandberg, con Zachary Levi e Mark Strong. Fubar (Serie tv 2023, Azione) di Nick Santora, con Arnold Schwarzenegger e Monica Barbaro. ù

(Serie tv 2023, Azione) di Nick Santora, con Arnold Schwarzenegger e Monica Barbaro. ù In silenzio (Serie tv 2023, Thriller/Drammatico) con Arón Piper.

(Serie tv 2023, Thriller/Drammatico) con Arón Piper. La regina Carlotta: Una storia di Bridgerton (Miniserie 2023, Sentimentale/Drammatico) con Golda Rosheuvel e Michelle Fairley.

(Miniserie 2023, Sentimentale/Drammatico) con Golda Rosheuvel e Michelle Fairley. L’estate in cui imparammo a volare (Serie tv 2022, Drammatico/Romantico) con Katherine Heigl e Sarah Chalke.

Prime Video, film e serie tv del momento