I film e le serie tv del momento su Netflix e Prime Video: da The Killer a Demeter – Il risveglio di Dracula

The Killer

I cataloghi di Prime Video e Netflix sono tra i più vasti del panorama cinematografico e televisivo e offrono al pubblico una grande varietà di scelta. Vediamo quali sono i titoli del momento sulle due piattaforme, i film e le serie tv più viste e quelle appena aggiunte.

Su Netflix è da poco uscito l’ultimo film di David Fincher, The Killer, con protagonista Michael Fassbender. Sulla piattaforma prosegue il successo dei film Nuovo Olimpo e The Lost City. Su Prime Video, tra i titoli più visti, c’è il film horror Demeter – Il risveglio di Dracula, con Liam Cunningham, e The Northman, l’ultimo film di Robert Eggers.

Netflix, i film e le serie tv del momento

The Killer (Film 2023, Thriller) di David Fincher, con Michael Fassbender e Tilda Swinton.

The Lost City (Film 2022, Azione) di Aaron Nee e Adam Nee, con Sandra Bullock, Channing Tatum e Brad Pitt.

Locked In (Film 2023, Thriller) di Nour Wazzi, con Rose Williams.

Nuovo Olimpo (Film 2023, Drammatico) di Ferzan Özpetek, con Damiano Gavino, Andrea Di Luigi e Greta Scarano.

Pain Hustlers – Il business del dolore (Film 2023, Drammatico/Poliziesco) di David Yates, con Emily Blunt, Chris Evans e Andy García.

Tutta la luce che non vediamo (Serie tv 2023, Drammatico) con Louis Hofmann e Mark Ruffalo.

Il sarto (Serie tv 2023, Drammatico).

Odio il Natale (Serie tv 2023, Commedia) con Pilar Fogliati e Nicolas Maupas.

Lupin (Terza stagione 2023, Azione/Drammatico/Poliziesco) con Omar Sy.

Prime Video, film e serie tv del momento