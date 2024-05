Domenica sportiva da cineteca. Semplicemente memorabile. Quattro “teatri” di forti emozioni: il Giro d’Italia tra le nevi di Livigno, il GP Imola nella marea Rossa (oltre 200 mila nei tre giorni) del regno Ferrari, lo Sprint Festival nello stadio (romano) più bello del Mondo e il gran finale degli Internazionali di tennis nella magia del Foro Italico. Tutto ciò al termine di una settimana in cui si sono registrati risultati storici: la prima vittoria di Velasco, nuovo CT del Volley femminile (le azzurre hanno blindato il pass olimpico); lo storico record di Leonardo Fabbri nel peso cancellando il primato di Alessandro Andrei che risaliva al 1987; L’Europeo in Slovenia di Kayak conquistato da Giovanni De Gennaro; una impresa che ha messo fine alla egemonia ceca che durava dal 2019. Il 31enne canoista bresciano ha stravinto con 2 sole penalità. Ecco gli Oscar assoluti.

ODETTE GIUFFRIDA – Impresa della romana detta “Veleno” per la sua tenacia: ha vinto il mondiale di judo ad Abu Dabi nei 52 kg. Ha ricevuto i complimenti della premier Giorgia Meloni. Ora la romana punta ai Giochi di Parigi. A Odette manca solo l’oro olimpico.

POGACAR TADEJ – Trionfo in Rosa a Livigno: il fenomeno sloveno primo al traguardo di Livigno dopo una rimonta leggendaria: ha superato 10 corridori in 15 km. Filmico il suo arrivo sulla pista di sci (2385 metri), asfaltata alla bisogna. Tadej accompagnato dagli sbandieratori di Slovenia nel delirio popolare.

JACOBS MARCEL – L’olimpionico è tornato in Italia dopo il ritiro di 6 mesi in Florida e ha vinto i 100 in 10”07 al “ Roma Sprint Festival”(Stadio dei Marmi). Ha abbassato di 4 centesimi lo stagionale siglato qualche settimana fa a Jacksonville. Ora affinerà la forma con due eventi: martedì 28 maggio a Ostrava ( Repubblica Ceca)e giovedì 30 a Oslo ( Norvegia).

JASMINE E SARA – Trionfo a Roma con vista Parigi. Jasmine Paolini, 28 anni, e la veterana Sara Errani, 37, hanno battuto in finale agli Internazionali di tennis al Foro Italico, la coppia Gauff-Routliffe in 3 set. Sono le regine del doppio. Per la coppia azzurra è il terzo trofeo vinto in coppia dopo Monastir 2023 e Linz 2024. Erano 12 anni che una coppia azzurra non si aggiudicava il prestigioso WTA 1000 della capitale.

VERSTAPPEN MAX – Il fenomeno olandese ha vinto a Imola per la terza volta di fila dopo aver centrato la pole. Ha fatto in testa 60 giri su 63. Guida il mondiale dopo 7 GP con 162 punti davanti a Leclerc (113) e Perez (107) Norris (101) Sainz (93).