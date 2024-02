Accoltella tre persone alla Gare de Lyon di Parigi, arrestato uomo del Mali. Il fatto è avvenuto la mattina di oggi, sabato 3 febbraio, intorno alle 8:00 ed ha provocato un ferito grave, che non è in pericolo di vita, e due feriti lievi.

Accoltella tre persone alla Gare de Lyon di Parigi, arrestato uomo del Mali

L’uomo arrestato ha 32 anni. Alle autorità francesi ha mostrato dei documenti italiani. Si tratta di un permesso di soggiorno italiano. Il prefetto di Parigi, Laurent Nunez, ha detto che il 32enne “è in situazione regolare in Italia dal 2016, con un titolo di soggiorno emesso nel 2019, pienamente valido”. Titolo che “gli consente di viaggiare in altri paesi”.

L’uomo, sempre secondo fonti della Polizia, “non ha gridato nulla durante l’azione” e non ha un profilo da terrorista ma da “squilibrato” con “disturbi psichiatrici“. Le Parisien conferma: non sono emersi elementi di legame dell’uomo con gruppi terroristici e l’inchiesta non è affidata all’antiterrorismo ma alla polizia giudiziaria. Il prefetto Nunez ha dichiarato che il sospetto “soffre in modo chiaro di disturbi psichiatrici”. L’accoltellatore lo ha dichiarato “spontaneamente”: addosso gli sono stati trovati dei “farmaci”.

La ricostruzione dei fatti

Stando alla ricostruzione dei fatti, poco prima delle 8 l’uomo – che si trovava nella zona della gare de Lyon dalla quale partono i treni regionali, ha dato fuoco al proprio zaino su una scala mobile. Quando un gruppo di presenti gli si è avvicinato per appurare cosa stesse facendo, lui li ha assaliti con un martello e un coltello che aveva con sé. Ha ferito tre persone, una in modo grave all’addome, due in modo leggero.