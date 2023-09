Esplosione a Copenaghen, colpita la sede degli Hells Angels: si teme scontro con banda rivale

Un’esplosione ha colpito nelle prime ore di oggi la sede degli Hells Angels a Copenaghen. L’associazione internazionale di motociclisti, classificata come un’organizzazione criminale in molti paesi, è stata recentemente coinvolta in scontri con una gang rivale conosciuta come ‘Loyal to Familia’.

Colpita la sede degli Hells Angels a Copenaghen

“Non si hanno notizie di feriti. Stiamo indagando su questo incidente come un atto premeditato legato al conflitto”, ha annunciato la polizia danese. Al centro del conflitto tra le bande c’è il controllo del mercato della droga nella capitale danese, con il culmine rappresentato da un omicidio avvenuto nel quartiere di Christiania due settimane fa, che ha causato il ferimento di diverse persone innocenti.

Il conflitto con rivali per il mercato della droga

Questa settimana, il ministro della giustizia danese, Peter Hummelgaard, ha presentato un piano per chiudere permanentemente ‘Pusher Street’, la via nota per lo spaccio, a Christiania.

“Dobbiamo agire su due fronti”, ha dichiarato il ministro in una conferenza stampa. “Il primo riguarda una presenza più forte della polizia nella zona per combattere la vendita di droga, mentre il secondo riguarda un cambiamento strutturale nel quartiere”, ha aggiunto. Un’altra misura proposta è quella di raddoppiare la pena per la vendita e l’acquisto di droga.