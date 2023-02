Un gallo killer ha ucciso il suo anziano padrone affondando gli artigli in una gamba. Il disgraziato ha perso molto sangue e alla fine è caduto a terra: il colpo di grazia glielo ha dato un attacco di cuore.

Jasper Kraus aveva 67 anni, era ancora sotto cura per cancro, da cui era sopravvissto. Di origine olandese, viveva in Irlanda, a Killahorniain.

Non si è capito perché Jasper sia uscito in giardino, esponendosi all’attacco del gallo killer. Deve essere stata una ragione improvvisa. Un vicino, che ha provato invano a soccorrerlo, e la figlia, Virginia, hanno trovato la tv accesa e la sigaretta fumante nel portacenere.

Lo ha ucciso il suo buon cuore, ha detto la figlia fra le lacrime. Infatti, ha raccontato la donna, il gallo killer era stato destinato a inire in pentola dopo che aveva attaccato la nipotina di 3 anni di Jasper. Era stato comprato da Viginia come pet per la bambina. Le avevano detto che la razza “brahma” del gallo era particolarmente docile e adatta per fare compagnia ai bambini.

Ucciso da un gallo killer, il drammatico soccorso

L’Irish Mirror riporta la testimonianza del vicino, che per primo ha ritrovato l’anziano. L’uomo ha riferito agli investigatori di essere rientrato a casa intorno alle 8 del mattino, smontando da un turno di lavoro notturno. Prima di andare a riposare ha incrociato l’anziano nel cortile che gli avrebbe detto che si stava recando a dare da mangiare agli animali nel pollaio.

Intorno a mezzogiorno, il vicino è stato svegliato dalle urla disperate dell’anziano. Precipitatosi in suo soccorso, lo ha trovato con profonde ferite alle gambe, mentre mugugnava la parola “gallo”.

I soccorritori, giunti sul posto, hanno tentato invano di rianimarlo praticandogli il massaggio cardiaco. Ma è stato tutto inutile: poche ore dopo è stato dichiarato il decesso.