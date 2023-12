Un uomo di 48 anni è stato arrestato nel comune di Najera con l’accusa di aggressione sessuale ai danni di una donna tedesca in pellegrinaggio sul Cammino di Santiago di Compostela nella regione di La Rioja. Lo ha reso noto la Guardia Civile. La giovane, 24 anni, non aveva trovato un luogo dove pernottare al termine della tappa diurna del pellegrinaggio e l’uomo, che l’aveva incontrata per strada disorientata, le aveva offerto di riposare in casa sua. Una volta nell’abitazione, però, l’ha trattenuta con la forza, aggredendola sessualmente, fino a quando la vittima con le proprie urla è riuscita ad allertare i vicini e a fuggire. Dopo la denuncia della vittima, gli agenti della Guardia Civile hanno dispiegato un vasto dispositivo di ricerche che si è concluso poche ore dopo con l’arresto del presunto aggressore.