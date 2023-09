Una lezione di yoga scambiata per un omicidio di massa, la polizia fa irruzione ma…

Una semplice lezione di yoga scambiata per un omicidio di massa. E’ quando avvenuto a Chapel St Leonards, in Inghilterra.

Lezione di yoga scambiata per un omicidio di massa

A raccontarlo è stato il Seascape Cafe, riporta la BBC, il bar nel quale è avvenuta l’irruzione, che ha spiegato sulla sua pagina Facebook che qualcuno aveva “segnalato un’uccisione di massa” dopo aver visto delle persone a terra all’interno dell’edificio.

“Grazie alla polizia del Lincolnshire per la sua pronta risposta. Non riesco a immaginare nemmeno per un momento cosa gli sia passato per la testa durante il tragitto”, ha aggiunto il bar. “Non siamo parte di nessun culto folle, statene certi”, ha assicurato ironicamente.