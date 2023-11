Padre a 83 anni, l’ex calciatore e poi musicista tedesco Jack White (vero nome Horst Nußbaum) è diventato di nuovo padre a 83 anni.

Non è mai troppo tardi per una grande felicità! MAI! nota con entusiasmo Bild.

Jack White è diventato di nuovo papà all’età di 83 anni! Sua moglie Rafaella (da signorina Rafaella Slyusareva, di 44 anni più giovane del marito) ha dato alla luce una figlia con taglio cesareo.

La piccola ha già un nome, scrive il giornale tedesco: Sembra bella come la musica composta da Jack White: Angelina Melody.

L’orgoglioso padre ha detto alla BILD: “La bimba è in perfetta salute. Rafaella e io abbiamo pianto di felicità.

Jack White – Horst Nußbaum (oltre un miliardo di dischi venduti) e la bella Rafaella si sono sposati nel 2015, Nel 2019 è nato il loro figlio Max (ora 4 anni). Jack White aveva 78 anni.

Dice: “Non ci saremmo mai aspettati che Max avesse un’altra sorellina. Credo che il buon Dio abbia voluto così. È successo tutto in modo abbastanza naturale. Abbiamo appena fatto l’amore.

Angelina Melody è la settima figlia di Jack White, avuti da quattro matrimoni diversi. Inoltre ha già due nipoti.

Secondo Wikipedia, è al 3° e 5° posto nella lista dei padri più anziani delle celebrità viventi, con 83 e 78 anni. Da doppio papà, addirittura numero 1 al mondo.

Jack White (vero nome Horst Nußbaum) è cresciuto povero. Come calciatore professionista (scoperto dal leggendario allenatore Weisweiler), ha giocato, tra gli altri, per il Viktoria Köln e il PSV Eindhoven. Come musicista e produttore, ha preso d’assalto le classifiche con canzoni come “Schöne Maid” e “Looking for Freedom”.

Nel 1972 scrive per Jürgen Marcus la hit “Un nuovo amore è come una nuova vita” (27 settimane in classifica). A 83 anni, il suo amore per Rafaella e i due figli è il più grande della sua vita.